Tornano le coppe europee e la Champions League potrebbe stupirci

Se a detta di tutti questa è una stagione anomala, perché la Champions League dovrebbe fare eccezione? Per esempio: in un’annata in cui due delle tre squadre migliori d’Europa – l’Arsenal e il Barcellona, dominatori dei rispettivi campionati – si giocheranno l’Europa League, perché ad alzare la Coppa non potrebbe essere la terza, cioè il super-Napoli di Luciano Spalletti? Come il Mondiale di calcio, ogni volta la Champions sfida il naturale afflato di novità che soffia in tutto il movimento europeo, e vince sempre: le ultime dieci coppe sono state alzate da squadre che avevano già trionfato in passato, e l’unica “prima volta” dal 1998 a oggi è quella del Chelsea (2012). Nonostante le spese a dieci zeri il Paris Saint-Germain sta ancora aspettando così come il City, travolto da una bufera giudiziaria di cui si fatica ancora a percepire le proporzioni. Proprio la banda Guardiola – attardata in Premier League e attraversata da dubbi persino sulle difficoltà di integrazione del gigante Haaland (31 gol stagionali) nel congegno ad alta precisione affinato negli anni dall'orologiaio Pep – è la grande favorita secondo i bookmaker, soprattutto perché è attesa da un ottavo apparentemente facile contro il Lipsia, mentre le altre avversarie dirette, dal Bayern al Psg, dal Liverpool al Real Madrid sono destinate a scannarsi allegramente tra di loro.

