New York sta riscoprendo la febbre da grande basket

Nove sinfonie di fila, le ultime due a fil di sirena. La sbilanciatissima tripla di Julius Randle che batte Miami, quella a regola d’arte del bostoniano Horford che si infrange sul ferro: è evidentemente il momento dei New York Knicks. Che non smettono di vincere, coinvolgere, dispensare bel gioco e scalare le gerarchie del basket americano. Quinti a est con il 59,1 per cento di vittorie, nonostante il 21esimo budget su 32. Nota a margine: tre stagioni fa il regista Spike Lee, forse il più iconico tifoso blu e arancio, chiamava la franchigia in caduta libera “il fottuto zimbello della lega”. Oggi invece l’intera Nba si interroga: i Knicks possono essere davvero dei contender per il titolo?

