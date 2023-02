L'Inter vince una partita sporca. Il funerale del nostro calcio può ancora attendere

Ai nerazzurri basta un gol di Lukaku nel finale per battere un Porto che ha provato a silenziare San Siro , giocando un calcio quietamente ostruzionistico. Portare tre squadre ai quarti, e magari anche più in là, sembrava difficile. È di colpo diventata una missione possibile

La nebbia che respiro ormai/si dirada perché davanti a me/un sole quasi bianco sale ad est. Tra due settimane celebreremo gli 80 anni di Lucio Battisti e la luce dell'est è quella dello stadio Atatürk di Istanbul, che la sera del 10 giugno sarà acceso a tutto volume. Fino a due settimane fa immaginare un'italiana in finale di Champions sembrava una pazzia: eppure, eppure, eppure. Tre volte “eppure” per ribadire che il calcio ama rimescolare le proprie carte fino in fondo, e del resto anche quella volta che ne portammo tre in semifinale (primavera 2003) venivamo da un Mondiale asiatico sportivamente tragico, tra Byron Moreno e l'acquasanta di Trapattoni.