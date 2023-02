Rummenigge spiega in due parole perché la Serie A arranca: mancano gli stadi di proprietà

Fenomenale l’intervista di Karl-Heinz Rummenigge concessa al Corriere dello Sport. Fra molte questioni spinose sul tavolo che lo riguardano come membro del comitato esecutivo dell’Uefa (vedi gli scandali su Juventus, Barcellona, Manchester City) e qualche delizioso amarcord sugli anni trascorsi all’Inter, ne è emersa chiaramente la sua capacità manageriale, non a caso nel ventennio della sua gestione del Bayern Monaco il giro di affari è passato da 176 a 679 milioni di euro. A proposito dell’appannamento della serie A rispetto ai gloriosi anni ’80 e ‘90, Kalle enuncia una verità che tutti conoscono ma che, come nel caso della Bolkenstein, in Italia procrastiniamo sconsideratamente: “Fino a quando gli stadi saranno di proprietà dei comuni le cose non potranno cambiare. In Germania eravamo messi come voi, il Mondiale 2006 ci permise di superare questo ostacolo e abbiamo costruito impianti bellissimi per le famiglie. L’organizzazione degli Europei 2032 potrebbe servire all’Italia per seguire il nostro esempio, io spero che vi vengano assegnati”.

