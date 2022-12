Avanti quasi tutte le grandi. Delle imprese delle piccole si ricorderanno solo gli statistici

Purtroppo alla fine l’Argentina si è qualificata, per la gioia di Adani che potrà continuare a commentarla nudo in tribuna, e per il sollucchero dei troppi orfani di Osvaldo Soriano, quelli per cui ogni cross è una parabola del destino, ogni tacco uno sberleffo alla vita, ogni tunnel un ritorno alla gioia dell’infanzia, ogni sombrero un adiòs malinconico, ogni fischio finale un tramonto triste sulla pampa. Come vi avevo detto, le teste fasciate dopo il primo turno non si sono rotte, vanno avanti quasi tutte le grandi, delle piccole che fecero l’impresa ce ne ricorderemo tra quattro anni quando i fan delle statistiche ci ricorderanno il gol del terzino saudita, la rimonta giapponese e i Kim della Corea.



Avanti l’Inghilterra che vincerà il Mondiale, il Brasile, la Francia, l’Olanda, due colonie inglesi, il Portogallo, la Croazia (la Spagna e la Germania non lo so, mi fanno consegnare il pezzo presto, se sono stati eliminati mi trovate ubriaco in qualche fosso). Non il Belgio, che si conferma il bluff del secolo così come il suo attaccante, Lukaku. Un bell’ambientino, lo spogliatoio belga, quasi come la redazione della Stampa, dove dopo avere passato mesi a elogiare il “condizionatori o guerra” di Draghi e i tagli del gas ora leggo che si lamentano del freddo che fa e minacciano azioni contro la direzione (ma possono sempre scaldarsi ballando al Pride). Si annunciano quarti di finale da goduria, in cui persino al “Circolo dei Mondiali” saranno costretti a parlare di calcio. Io mi ci preparo facendo scorta di birra (senza bionda non sopravvivo), pronto all’inculata del Senegal (questo articolo non finirà nelle rassegne stampa del Qatar). Peccato solo per gli Stati Uniti, i maestri del politicamente corretto già ci stanno facendo vedere l’orrore a cui assisteremo nel 2026, il Mondiale che organizzeranno con Messico e Canada. Secondo un accordo siglato mesi fa, le Nazionali maschile e femminile statunitensi di calcio si dividono in egual modo tutti i ricavi che derivano dalle partecipazioni mondiali.

