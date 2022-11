E' l'ultimo Mondiale a 32 squadre, poi staremo meno a dire chi non si è qualificato

Godiamoci quest’ultimo Mondiale a 32 squadre, amici, che già sono troppe, perché dal prossimo si farà prima a dire chi non parteciperà alla Coppa del mondo (probabilmente l’Italia) che non a fare l’elenco di chi giocherà la fase finale in Stati Uniti, Messico e Canada. Saranno 48 le nazionali impegnate, divise in sedici gruppi da tre squadre ciascuno, le prime e le seconde che passano si scontrano ai sedicesimi di finale. Io capisco che Gianni “migrante gay per un giorno” Infantino voglia aumentare gli incassi della Fifa, ma trasformare il Mondiale in un’orgia ha sì il vantaggio che più si è più ci si diverte, ma anche il rischio di prenderla dove non piace. Le terze partite dei gironi, giocate in contemporanea, hanno il fascino del dramma sportivo, il fatto che ogni pallone calciato potrebbe essere quello decisivo, la sadica bellezza della tragedia che dietro l’angolo ci aspetta, a braccetto con l’esaltazione sfrenata (sì, ho scritto questo articolo prima di Galles-Inghilterra, se è andata male forse sono morto, chiamate la polizia).

