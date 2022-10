Al Gran Galà della Serie A Leao si avvicina al rinnovo col Milan

I rossoneri, che hanno fatto incetta di premi, sono fiduciosi di andare avanti con l'attaccante portoghese. L'Inter tenta di fare lo stesso con Skriniar, nell'attesa di una nuova proprietà

Cammina sorridendo Rafael Leao sul red carpet del Gran Galà 2022. Alle sue spalle lo osserva Dusan Vlahovic. Una stretta di mano e una frase sussurrata prima di accomodarsi ai rispettivi tavoli. Chissà, forse un complimento dell’attaccante della Juventus al portoghese, visto il 14esimo posto ottenuto nella graduatoria finale del Pallone d’Oro, primo tra i giocatori della Serie A. La notizia però, oltre all’arrivo puntuale di Paolo Maldini e quello di Pioli “rincorso” da uno scattante Maignan – che dimostra una condizione fisica già ottimale –, è arrivata a sorpresa dalle parole del direttore sportivo, Frederic Massara. “Stasera c’è il papà di Leao a cena con noi, parleremo del rinnovo. Siamo fiduciosi”. Dopo mesi di attesa, la svolta. Rafael Leao sarebbe vicino a trovare l’accordo per proseguire il suo cammino in rossonero. Una risposta secca e decisa, ai rumors inglesi, sempre più sicuri di vederlo già a gennaio in Premier League.

Il copione non cambia in casa Inter, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che dice “siamo fiduciosi sul rinnovo di Skriniar e su altri elementi della rosa, anche se molto poi dipenderà dalle volontà dei giocatori stessi". E sulle voci di un’eventuale cessione del club ha detto "va ringraziato Suning per quello che sta facendo, onora tutti gli impegni nei migliori dei modi. Siamo contenti e concentrati, questa società non ci fa mai mancare nulla”.

Un elegante Gleison Bremer, accompagnato da consorte, chiude la passerella degli invitati dando ufficialmente il via alla serata del Gran Galà 2022.

A essere svelata per prima la Top 11 femminile, con il difensore della Juventus, Lisa Boattin, premiata come miglior giocatrice 2021/2022. “Il merito è della Juventus, dello staff e delle mie compagne”, ha esclamato con commozione alla consegna del riconoscimento. A salire sul palco, pochi istanti più tardi, Theo Hernandez. Il terzino rossonero ha ricevuto il premio per la rete più bella del 2021/2022. Il coast to coast contro l’Atalanta dello scorso 15 maggio gli ha permesso di scavalcare in classifica le reti di Luis Alberto e Lorenzo Pellegrini. Caloroso l’abbraccio finale con Paolo Maldini, colui che insistette fortemente un pomeriggio di giugno 2019 a Ibiza per strappare il suo via libera al trasferimento dal Real Madrid a titolo definitivo. Spazio anche per il premio “miglior giovane” della scorsa Serie B, vinto dall’attuale centrale juventino Federico Gatti, giocava al Frosinone. L’applauso finale della sala, è tutto per Stefano Pioli, on fire e abbronzato per l’occasione, nonostante i primi freddi autunnali. L’allenatore emiliano è stato premiato come miglior allenatore 2021-2022. Un’aria positiva quella intorno a Milanello, che permette alla rosa più giovane del nostro campionato di continuare a crescere senza porsi limiti. Al club di via Aldo Rossi, neanche a dirlo, il premio come miglior club.

Lentamente, la sala si svuota è passata mezzanotte, c’è spazio solo per una battuta con il ct Roberto Mancini, prossimo a salutare i presenti. “Roberto, chi vince il campionato?”. Sorride. “Ancora presto, anche se il Napoli sta facendo cose straordinarie. Gioca le partite di Champions a grande livello, la squadra è migliorata molto su più aspetti, ha qualità...”. Che sia l’anno dell’Azzurro almeno in Italia? Parola al Maradona.