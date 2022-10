Il Napoli non può nascondere la sua grande bellezza

È più facile fare sei gol all’Ajax, poi batterlo di nuovo, farne quattro al Liverpool, vincere in casa del Milan campione d’Italia, guidare il girone di Champions a punteggio pieno, essere primi in Serie A, mettere in fila nove vittorie consecutive tra Italia e Europa, che finire in prima pagina, guadagnarsi un’apertura, sentire che intorno parlano di te, non di quegli altri, chiunque siano gli altri. Cioè, è più difficile per il Napoli trovare celebrazioni di questo pezzo di stagione trionfale, che mettere in fila prestazioni da maghi e numeri da giganti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE