Ma perché in Italia si parla sempre di modello inglese?

L’Australia è un paese ridicolo, ma l’Italia non scherza. La nostra ex colonia ha deciso di fare parlare di sé non solo per il surf, i canguri, i koala e gli incendi (le sole cose per cui si parla di quel grosso deserto abbandonato in mezzo all’Oceano da Dio), ma anche per essere lo Stato che in nome di una ridicola coerenza moralista impedirà a quel grandissimo rompicoglioni di Djokovic di vincere il suo ventunesimo slam trattandolo come un corriere della droga (peccato non abbiano pensato di fare con il suo aereo quello che solitamente fanno con i barconi, e cioè abbatterlo sparandogli). Il principio rules are rules è ovviamente giusto, condivisibile e da seguire in via generale, ma quando viene portato al parossismo come nel caso del tennista serbo non vaccinato, ma esentato da due équipe di medici fa cadere nel ridicolo chi lo segue ipocritamente come un mantra. Non si capisce bene a chi convenga questa tragicomica storia: non a Nole, il cui padre ha iniziato a delirare paragonando il figlio a Spartaco e a Gesù, non al circuito del tennis, che perde il più grande di tutti e deve aggrapparsi a Nadal, ormai in versione nonno saggio che dice le cose giuste, non all’Australia, che deve ringraziare di essere un’isola, altrimenti avrebbe già i tagliagole serbi al confine pronti a fare scorribande.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE