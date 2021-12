Ma chi ci va al Newcastle?

Tutti a Newcastle? Anche no. C’è chi il trasferimento lo ha già rifiutato, chi lo ha declinato, evitato, smentito e pure un po’ snobbato. Segno che per il club inglese questo mercato di gennaio non sarà una sciocchezza, nonostante i capitali arabi. Appena qualche mese fa, dopo l’acquisizione della società da parte del fondo saudita Pif, l’entusiasmo era alle stelle. “Possiamo osare di nuovo sperare", aveva detto l'ex giocatore Alan Shearer felice per la partenza dell’ex proprietario Mike Ashley. La gente era scesa in strada, a ballare, cantare, esultare. Ma i risultati negativi e il penultimo posto in Premier League stanno complicando i programmi. Lo spauracchio retrocessione vale più di un mucchio di sterline.

