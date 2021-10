Ci mancavano soltanto i principi sauditi a Newcastle

Lo confesso, vi invidio. Non per la vittoria dell’Europeo, le 37 partite di fila senza sconfitta, il ciuffo di Mancini o i suoi presunti conti all’estero. No, vi invidio perché avete avuto il coraggio di snobbare in modo così meravigliosamente iconoclastico quella grandiosa buffonata della Nations League. Nelle settimane in cui, come in un gara al pub a chi spara la cazzata più grossa, istituzioni del calcio, allenatori e passanti propongono riforme assurde per rendere il calcio un altro sport – dal Mondiale ogni due anni al divieto di passare la palla indietro una volta superata la metà campo – gli Azzurri hanno lanciato al mondo un grido liberatorio: la Nations League non esiste! Un trofeo senza tradizione che è in realtà un lungo torneo amichevole estivo giocato tutto l’anno, fuffa da rivendere a tifosi che odiano la pausa di campionato più di una birra calda ad agosto, assist al provincialismo per tornare a esprimere il proprio disprezzo di parte nei confronti di giocatori che appena tre mesi fa erano eroi di guerra ritornati vincitori.

