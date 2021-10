Alla fine, la politica è uguale al calcio: non contano gli schemi, ma gli uomini

Il calcio è il paradiso degli “spiegatori”, cioè quelli che ti spiegano qualsiasi cosa e, soprattutto, te la spiegano diversamente da come te l’hanno spiegata la settimana prima. Però anche la politica non è molto diversa, anche qua c’è pieno di “spiegatori”. Probabilmente il calcio è una politica giocata con un pallone. Un esempio. La Juventus è tornata a vincere, rimettendo un po’ a posto la sua classifica e invertendo il trend (Nanni Moretti, perdonami) negativo. Le due ultime vittorie, soprattutto, contro i campioni d’Europa del Chelsea con Lukaku in testa e contro il Torino nel derby, sempre una partita “ostica e agnostica”, copyright Arrigo Sacchi, hanno riportato punti e serenità nell’ambiente, aprendo però il tradizionale, irrinunciabile e molestissimo dibattito tra “giochisti” e “risultatisti”, insomma tra chi sostiene che bisogna vincere dando spettacolo e chi (soprattutto dopo aver vinto) afferma che alla fine conta solo il risultato. Mi sento (un po’) di parteggiare per i secondi, non perché non ami lo spettacolo del football, ma perché sono più onesti. I “giochisti”, infatti, sono tali solo se la squadra che fa spettacolo fa anche punti, altrimenti, come tutti, virano sul “risultatismo”, proclamando la crisi della panchina e chiedendo l’esonero dell'allenatore.

