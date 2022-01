La Serie A va avanti (per ora) nonostante Omicron. Confermata Juve-Napoli

Il rinvio in blocco della ventesima giornata sembra scongiurato, ma potrebbe trattarsi solo di una tregua a tempo. C'è il rischio di nuovi focolai mentre i calciatori positivi al momento sono novanta, il numero però è in aumento. Ad esprimersi saranno le Asl

In bilico su un filo sottile a quattrocento metri da terra, come quell'equilibrista francese che ebbe il fegato di camminare nel vuoto tra le due Torri Gemelle, il pallone trattiene ancora una volta il respiro. Nonostante i molti appelli dell'inverno di due anni fa, ben poco è “andato bene” dal 2020 a oggi: animato da ragazzi di sana e robusta costituzione, il calcio italiano può almeno consolarsi per esser rimasto fuori dalle terapie intensive, ma adesso deve fronteggiare una sfuggente emergenza burocratica.