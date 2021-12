Di Luzzara non ce ne sono più

Fa il suo ingresso nel mondo del pallone nel 1967, quasi per caso. Il ragionier Domenico Luzzara ha avviato da tempo un’azienda di impianti elettrici, dopo essere stato negli anni Quaranta il primo impresario del coetaneo Ugo Tognazzi, anche lui di Cremona, e aver aiutato la lotta partigiana in città. Siccome avanza alcuni milioni di lire per i lavori di illuminazione dello stadio Zini e questi soldi non riesce in altro modo a recuperarli, entra nell’Unione Sportiva Cremonese, una società che economicamente se la passa male e calcisticamente peggio. Non è mosso da un sentimento forte per questo sport, ma il figlio Attilio ne è innamorato. Quando il ragazzo muore tragicamente in un incidente stradale a poco più di 20 anni, la Cremonese è in Serie D e il presidente Luzzara invece di mollare, fa del club la sua seconda famiglia. La storia della squadra per i trent’anni successivi non sarà più la stessa.

