La prima volta della panchina

Il mister, un dirigente, il massaggiatore e il dottore entrano in campo a pochi minuti dall’inizio della partita. Appena fuori dal terreno di gioco trovano per la prima volta una panchina su cui sedersi e seguire così più comodamente la gara di campionato. È domenica 2 dicembre 1951, undicesima giornata, quando nella Serie A italiana arriva questa novità. La Lega Calcio pochi giorni prima aveva imposto alle società di “installare ai bordi del campo non più di due panchine (o eventualmente una) sulle quali debbono prendere posto gli allenatori, gli accompagnatori ufficiali, i massaggiatori e i medici sportivi i quali non potranno entrare in campo se non chiamati dall’arbitro o quantomeno con il consenso dello stesso”. A nessun calciatore era concesso l’utilizzo della panca perché le riserve sono ancora di là da venire, visto che il secondo portiere poté essere portato, appunto in panchina e pronto a subentrare in caso di necessità, soltanto nel 1965. Per come aveva deliberato l’organo competente si poteva condividere la panchina con i corrispettivi della squadra avversaria.

