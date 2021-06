Utopia Zeman

È bastato l’annuncio a far divampare l’entusiasmo. Fra i tifosi. Fra i non tifosi. Fra i tifosi di altre squadre. Come quando a fine serata partono quelle canzoni ormai démodé e la gente stanca si precipita in pista recuperando l’entusiasmo per un altro ballo. Zdenek Zeman torna a Foggia. Per la quarta volta. Un revival permanente che mette tutti d’accordo. Perché punta sul sentimento che più di ogni altro impregna il calcio: la nostalgia. È una scommessa che crea un Cronosisma alla Kurt Vonnegut. Club e allenatore ritornano insieme per scrivere il futuro prossimo nel nome del passato remoto, per ricostruire un’idea. Anzi, un’utopia. Quella di Zemanlandia, il parco a tema che fra il 1989 e il 1994 aveva fatto divertire cadetteria e Serie A e che subito dopo era stato trasformato in sito archeologico per tramandarne la memoria. Adesso i cancelli riaprono improvvisamente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni