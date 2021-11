Edmondo Fabbri, 100 anni e una Corea

D’estate Edmondo Fabbri porta moglie e figli al mare, le vacanze familiari vengono organizzate sempre in riviera romagnola. Ma nell’agosto del 1966 l’allenatore della Nazionale non ha voglia né di sabbia né di ombrelloni, soprattutto non ha intenzione di vedere nessuno. In provincia di Arezzo sorge l’eremo di Camaldoli, gestito da una congregazione benedettina ed è qui che Mondino si rifugia per una decina di giorni, portando con sé solo Roberto, il più grande dei tre figli. I due fanno lunghe passeggiate, ogni tanto riuscendo a disputare una partitella a tennis. Così isolato dal resto del mondo, Mondino trova il tempo per pensare, scrivendo appunti sul suo taccuino. La Nazionale che ha appena guidato al Mondiale inglese è uscita malamente dal torneo, la clamorosa sconfitta con la Corea del Nord è un fallimento per il commissario tecnico e per tutto il movimento calcistico italiano.

