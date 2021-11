Poveri voi se pensate a Balotelli e a Joao Pedro

La personificazione retorica che più amo nel calcio è la nemesi. Quando lunedì scorso avete sentito cantare (orrendamente, lo ammetto) God save the Queen prima della partita decisiva contro l’Irlanda del nord avreste dovuto pensarci. La finale di Wembley, i meme scemi su Chiellini, i Tre Leoni battuti ai rigori per colpa dell’insipienza psicologica del nostro allenatore, il dramma di una nazione, la nostra, che si ostina a non vincere niente, i tatuaggi sull’Inghilterra che vince l’Europeo fatti prima della finale, ogni fottuto it’s coming home che abbiamo cantato, tutte queste cose si sono sublimate nel pietoso 0-0 dell’Italia-campione-d’Europa contro una squadra di giocatori britannici la maggior parte dei quali tra dieci anni verrà ricordata soltanto dai propri parenti. Mentre noi passeggiavamo 10-0 a San Marino e ci qualificavamo per i Mondiali invernali del Qatar (dando il là al solito entusiasmo per cui durante le qualificazioni siamo fortissimi e poi perdiamo ai rigori a Mondiali ed Europei), gli Azzurri maledicevano Jorginho, gli esperti su Twitter tornavano a bollare Mancini di essere il solito stronzo, un paese intero si apprestava a vivere i prossimi quattro mesi fino ai playoff con l’asma psicosomatica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE