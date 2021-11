“Andremo in Qatar”, assicura il Mancio a un paese fatto di vittime e giudici

Da una parte c'è la schizofrenia del tifoso, dopo la sbornia di Wembley. Dall'altra, la giusta distanza del commissario tecnico, che prova a indicare la via della moderazione. Un'impresa ormai, quasi quanto volare in Qatar per i prossimi mondiali di calcio

Roberto Mancini ha quella faccia un po’ così, da italiano non in gita che, tre giorni dopo aver conquistato l’Europeo di calcio fa la fila dal salumiere a Jesi, bravo figlio che la mamma ha mandato a prendere il prosciutto (non il latte). Roberto Mancini è l’unico commissario tecnico, dei 60 milioni in servizio permanente effettivo, con la giusta distanza dal nostro modo delirante di considerare il calcio e la vita in genere.