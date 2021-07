Nel cuore dell'Inghilterra

Non voglio esagerare quando dico che conosco il calcio inglese, ma voglio dire che ho visto Harry Kane nudo, a parte per le mutande (poi vi dirò meglio); che Raheem Sterling mi ha offerto una visita guidata dei suoi molti tatuaggi (poi vi dirò meglio); e che Gareth Southgate ha tollerato a lungo i miei messaggi in cui gli dicevo perché dovesse scegliere più giocatori del Burnley. Non male per un tifoso scozzese. Nonostante io sia nato e cresciuto nello Yorkshire, mi scorre nelle vene il sangue scozzese dei miei genitori. A volte, questo ha significato “ABE”, “Anyone But England’, tutto tranne l’Inghilterra, anche nel 1996, a quella partita in cui Southgate sbagliò quel rigore. Seduto qualche fila dietro l’allora premier John Major, potevo sentire la sua sofferenza politica mentre il buon umore evaporava con la sconfitta inflitta dalla Germania, ed ebbi un pensiero ignobile: “Le sta bene all’Inghilterra che ha battuto la Scozia, e gli sta bene ai Tory che hanno fondato la loro strategia elettorale su una squadra di calcio”.

