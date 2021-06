La monarchia illuminata di Southgate contro la Germania

Inghilterra-Germania è un match in grado di evocare vecchi fantasmi calcistici e Gareth Southgate non può dimenticarlo. Il ct degli inglesi ha creato una squadra più simile a un collettivo che a un esercito. E aspetta solo il momento di trasformare la sua rivincita personale in una rivalsa collettiva

Quell’immagine torna a tormentarlo di tanto in tanto. Lui che prende la rincorsa dal limite dell’area, il cuoio che si deforma contro il suo piede destro, la palla che schizza verso la porta. Avanza lentamente, un centimetro dopo l’altro, sospinta dal soffio di uno stadio intero. Fino a quando non si infrange contro la mano aperta di Andreas Köpke. E poi giù le lacrime. Quelle di una squadra e di una nazione intera. Ci sono errori che ti intrappolano. Per anni Gareth Southgate è stato l’uomo che ha sbagliato quel rigore. E’ il 26 giugno 1996, a Wembley Inghilterra e Germania si contendono un posto nella finale degli Europei. Dopo un quarto d’ora le squadre sono già ferme sull’1-1. Il risultato non cambierà più. Una parità totale che solo la giustizia parziale dei calci di rigore può sbriciolare. Dagli undici metri segnano tutti. Tutti tranne Southgate. Le tribune si ammutoliscono. Il Football torna a casa sì, ma non nel senso che intendeva Ian Broudie. Una vicenda ormai vecchia. O forse no. Perché come diceva Marx, la “storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa”.