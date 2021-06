Inginocchiarsi contro le discriminazioni rientra nella libera scelta individuale

Basta petulanze! E’ un’invocazione, come quella che si fa in chiesa. Dove sta scritto che il bel gesto divide, che è correttista e partigiano, che è un ricattuccio morale verso chi non lo compie?

Mettere il ginocchio a terra non è corretto, è bello. E’ un bel gesto. Il “bel gesto” nel gergo ordinario e smagato dell’immoralismo spicciolo è considerato esibizionismo, ostentazione insincera. Ha ragione in questo Mattia Feltri, firmare appelli a ripetizione, ritrovarsi nella comunità benpensante e classificarsi tra gli intellettuali pubblici a prezzo modesto è un monotono e prolisso gesticolare morale. Ma un atleta che mette il ginocchio a terra in uno stadio è altra cosa. Allude alla posa nel senso della statuaria, ha un significato filosofico greco, è il famoso bello e buono che non ha a che vedere con lo sbandieramento della virtù o con la cupa grandezza del famoso pugno nella mano guantata di nero di Città del Messico, nel segno del Black Power.