“Il tabellone sbilanciato” è la polemica (sbagliata) del giorno a Euro 2020

Dimenticare le bagarre su giocatori in ginocchio, fasce arcobaleno e finali da spostare. Meglio concentrarsi solo sul calcio, anzi sui prossimi avversari nella nostra parte del tabellone. Perché perché gli Azzurri scivolano più spesso quando credono di avere in tasca la vittoria

Almeno parliamo un po’ di calcio. Accantonati (è il giorno di riposo, ma torneranno) i dibattiti su inginocchiamenti, arcobaleni, finali da spostare, satrapi dell’Est, pubblico da far (più o meno) entrare, asse Merkel-Draghi anti-Johnson, adesso, in Italia, tiene banco la questione del tabellone sbilanciato. Un grande classico che deriva a) dall’ereditaria idiosincrasia italica per le code e quindi dal tentativo di saltarle; b) dalla sempre verde teoria del biscotto: hai visto, se perdevamo con il Galles, mo’ stavamo di sotto, ed era tutta ciccia; c) dalla mancanza di memoria calcistica, per cui tutto scorre e niente resta; d) dalla facilità/faciloneria di giudizio: siccome certe squadre hanno arrancato nel girone e non sono state brillanti, allora transitare dalla loro parte sarebbe più facile.