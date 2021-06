Un torneo ideato da Platini e organizzato da Ceferin non può che fallire

Ho fatto scorta di birra (bionda, of course) per sopravvivere agli ultimi danni causati da Michel Platini, l’Europeo itinerante in cui si fingerà spirito europeista odiando visceralmente l’avversario (ma in silenzio, se no Twitter ci bacchetta e Facebook ci sospende). Un torneo organizzato da Ceferin – che ha appena dimostrato tutta la sua inadeguatezza fingendo di minacciare le tre ribelli della Super League per poi dire “scherzavo” – non promette granché, d’altronde da decenni l’Europeo ha lo stesso appeal della Copa America ma senza “garra” almeno fino alle semifinali, avere aperto anche alle squadre di quartiere non lo renderà più sexy. Eppure almeno si gioca.

