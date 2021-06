Nazionale e salute, destini intrecciati: si va agli ottavi, si torna in zona bianca

La cavalcata della Nazionale intreccia ormai il suo destino alla cronaca sanitaria: si va agli ottavi, si torna quasi tutti in zona bianca. Mancini e vaccini per uscire dalla crisi, rilanciare il paese, far tornare i turisti in Italia. Le città si svuotano alle sei, come ai tempi del lockdown, e le televisioni rimbombano per strada. E’ una febbre che non è più degli Europei ma da Mondiali (e del resto gli Europei sono Mondiali senza Brasile e Argentina). L’inviata del Tg1 non fa in tempo a parlare che è sommersa e travolta dai giovani in festa a piazza del Popolo, quelli che fino a poco tempo si vedevano lì o al Pincio solo darsi le bastonate nelle risse organizzate. Ma l’Italia fa miracoli. Si poteva anche non battere il Galles, ma si zittiscono complottisti e retroscenisti del “biscotto” (biscotto casomai saranno le primarie del Pd) e si gioca che è una meraviglia.

