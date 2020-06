C'è stato un momento in cui l'Unione sovietica sembrava invincibile, anche nel calcio. E l’occidente sembrava facile terra di conquista per giocatori considerati fenomeni in patria. Questo racconto in quattro puntate firmate dallo scrittore Enrico Brizzi, segue soprattutto le vicende di Aleksandr “Sasha” Zavarov, acquistato dalla Juventus per sostituire Platini e ricordato come il peggior numero 10 della storia bianconera.

Qui trovate tutte le puntate.

1.

Il disadattato della Perestrojka Sasha Zavarov e l’epopea triste dei calciatori sovietici in Europa, da eroi di Stato a comprimari falliti

2.

Zavarov e il disarmo della speranza L’epopea della Dinamo Kiev negli anni del giovane e malinconico Sasha. Quando l’Unione sovietica sembra invincibile ed eterna, ma tutto sta per crollare. Il flop del Mondiale ’86 e l’attesa di potere giocare a Ovest

3.

L’inizio della fine Agli Europei del 1988 l’Urss perde in finale contro l’Olanda. Comincia la diaspora dei giocatori sovietici, la Juve prende Zavarov per sostituire Platini

4.