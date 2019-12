Sasha Zavarov e l’epopea triste dei calciatori sovietici in Europa, da eroi di stato a comprimari falliti. Sabato 21 dicembre pubblichiamo la prima di quattro puntate firmate dallo scrittore Enrico Brizzi: la diaspora dei giocatori sovietici ai tempi della Perestrojka, quando l’occidente sembrava facile terra di conquista per sportivi considerati fenomeni in patria. Il racconto segue soprattutto le vicende di Aleksandr “Sasha” Zavarov, arrivato alla Juventus per sostituire Platini e ricordato come il peggior numero 10 della storia bianconera.



Da sabato 21 dicembre ogni fine settimana nel Foglio Sportivo, in omaggio nel Foglio del weekend.