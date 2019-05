L'Atalanta che vince non è più la squadra dei giovani e del vivaio

L’Atalanta corre veloce, velocissima. Dal 23 febbraio, giorno dell’ultima sconfitta (2-0 in trasferta con il Torino), il ritmo è stato irresistibile. In campionato sei vittorie e tre pareggi che, uniti agli affanni altrui, stanno consegnando un quarto posto che significherebbe storica qualificazione alla Champions League. In Coppa Italia si è invece concretizzato, attraverso l’eliminazione della Fiorentina, un accesso alla finale che non si vedeva dal 1996, con l’obiettivo di ripetere l’impresa del 1963, anno in cui una tripletta di Angelo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.