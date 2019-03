[Questo articolo è stato pubblicato nel Foglio Sportivo in edicola sabato 2 e domenica 3 marzo con il Foglio del weekend. Potete leggerlo qui] Ci sono sport dove ci si interroga se il campionato sia più o meno “allenante”. E poi c’è la Formula 1, dove allenarsi è vietato, ridotto a poche giornate all’anno in un calendario che prevede solo prove libere, qualifiche e gare. In realtà è previsto l’allenamento virtuale, la simulazione. Non dovrebbe essere così trascurabile...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.