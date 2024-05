A tu per tu con Stiglitz, l'anti Milei triste, in decadenza e senza più argomenti

Quando il super economista Joseph Stiglitz entra nella sala del Royal Overseas, uno dei tanti gentlemen’s club di St.James’s, il cuore della Londra aristocratica e monarchica, l’attesa per le parole di un mostro sacro dell’economia è palpabile nell’aria. Ma quello che ha da dire stona molto con il paese dove è venuto a parlare e lascerà molti delusi. Il Premio Nobel del’Economia nel 2001, per la teoria sulle Asimmetrie Informative, rivelatasi profetica ma che 20 anni era solo lunare, ha il viso rotondo e gli occhi vispi di chi ha la battura pronta. E infatti non lesina arguzia e ironia mentre sciorina la sua nuova visione del mondo che sintetizza con un paragone a prima vista efficace e semplice: il semaforo. Frena, ma è utile e anzi alla fine consente a tutti di essere più liberi. Il Neo-Liberismo, invece, non vuole semafori per niente.

