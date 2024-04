Milei vuole entrare nella Nato

Giovedì 11 aprile la Corte federale di Cassazione penale argentina ha definito l’Iran “stato terrorista” per gli attentati anti israeliani e antiebraici avvenuti a Buenos Aires nel 1992 e 1994; lunedì 15 aprile la ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, ha accusato l’Iran di mettere in pericolo l’Argentina a causa della presenza di gruppi armati in vari paesi della regione; giovedì 18 aprile il ministro della Difesa argentino, Luis Petri, è arrivato a Bruxelles, a chiedere che l’Argentina sia considerata un “partner globale” della Nato. In una settimana si è così ulteriormente approfondita la svolta filo occidentale di Javier Milei, che ha iniziato il suo mandato con un viaggio in Israele e con il ritiro dell’adesione ai Brics decisa dal governo precedente.

