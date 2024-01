"Il woke finirà. E l'Occidente supererà le proprie follie culturali". Parla Rémi Brague

“Ci sono così tante follie ideologiche che è difficile sceglierne una. Soprattutto perché le follie si susseguono così rapidamente che è difficile stargli dietro e ogni ondata è una sorpresa”. Così al Foglio Rémi Brague, filosofo della Sorbona specialista di pensiero ebraico e arabo medievale, autore di “Des vérités devenues folles”. In un mondo folle, cosa salvare? Il tema di “Sauver”, opera collettiva diretta da Brague. “Solo alcuni osservatori molto attenti della realtà quotidiana, tra i quali non ci sono io, riescono a prevedere le follie fin dall’inizio” continua Brague. “Così la mania del wokismo era imprevista e i tentativi di farne l’erede del movimento per i diritti civili sono ingannevoli” prosegue il filosofo. “Ma il peggio si trova forse tra le persone in buona salute mentale, che reagiscono debolmente a tutti questi scoppi di follia, il più delle volte per vigliaccheria, per paura di essere visti come reazionari e ‘fuori dal mondo’”.

