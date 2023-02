“La parola ‘islamofobia' è un'arma per confondere e mettere a tacere”, scrive Rémi Brague

Ieri è uscito per Gallimard "Sur l’Islam", l'ultimo volume del filosofo e medievalista della Sorbona. Il dialogo impossibile con chi taccia ogni posizione critica sull'Islam "come una forma di squilibrio mentale"

Ha scelto di aprire il libro con un capitolo dedicato all’“islamofobia”. “L’uso ripetuto della parola ‘islamofobia’ ha davvero il dono di esasperarmi” scrive il filosofo e medievista della Sorbona, Rémi Brague, nel libro uscito ieri in Francia per Gallimard, “Sur l’Islam”. “La parola ‘islamofobia’ permette di confondere tutto, mentre ai filosofi piace distinguere: confondere la religione con chi la professa, confondere il sistema dogmatico e giuridico di questa religione con la civiltà che ha segnato, anzi dominato, mettendo nello stesso sacco (all’occorrenza della spazzatura) lo stupido razzismo (oso questo pleonasmo) nei confronti degli immigrati e lo studio storico-critico dei testi sacri su cui si basa la religione, ecc”. Non solo: “Proibisce ogni dialogo, poiché una ‘fobia’ è sempre una forma di squilibrio mentale e non si perde tempo a discutere con un pazzo”.