Il grande atout della cultura umanistica per tecnici, politici e policy maker

Sabino Cassese non ama il termine “tecnici”, lui preferirebbe definirli “persone che provengono da un mondo diverso da quello delle forze politiche”. La questione centrale però l’ha posta Enrico Giovannini in un suo recente libro intitolato I ministri tecnici non esistono (Laterza). “Li chiamiamo tecnici ma se governi sei un politico”, gli fa eco Cassese nelle pagine del suo libro intervista con Alessandra Sardoni, anch’esso pubblicato da Laterza (Le strutture del potere, ne ha già scritto su queste pagine Maurizio Crippa). “Anche se fai il direttore generale del Tesoro, fai politica – aggiunge provocatoriamente – nel senso che prendi decisioni che riguardano milioni di persone”.