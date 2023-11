Questa storia di amore e di morte non si riesce a capire

Siamo impantanati nella chiacchiera e nell’ideologia più piatta. Ma il dolore per Giulia Cecchettin e lo sdegno e il rimorso collettivo per l’atto maschile che l’ha soppressa non si possono ridurre a uno schema politico, sociale, didattico

Razionalizzare tutto vuol dire perdere la scommessa della ragione e alla fine impantanarsi nell’ideologia, nella falsa coscienza delle cose, nella chiacchiera. Escludere la gelosia che trasforma in maniaco e in assassino un bravo ragazzo presuntivo vuol dire escludere il common sense, la via diretta, vuol dire intorcinarsi in un pasticcio di sociologia banale, di statistiche ruffiane in ambedue le direzioni d’opinione, di psicologia e di antropologia culturale senza il dono scientifico della psichiatria. Ha ragione Vito Mancuso. Esiste una mascolinità tossica che si esprime nella relazione di potere, ma non è un carattere del padre, eredità esclusivamente patrilineare, è una forzatura di possesso presente nel maschio e nella femmina, nell’essere umano che è maschio e femmina, nella storia e nella genetica di quel che siamo come corpo sociale, dalla famiglia in su.