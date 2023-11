L'omicidio di Giulia Cecchettin e i deliri della politica 

Un paese che si emoziona, che si commuove e che si indigna per la morte di una donna è un paese che dimostra di avere buoni anticorpi per non voltarsi dall’altra parte di fronte a una parola che è ormai entrata tragicamente a far parte del nostro vocabolario quotidiano: femminicidio. Un paese che di fronte alla storia di Giulia Cecchettin chiede che vi sia maggiore attenzione nei confronti delle donne e intransigenza nei confronti di chi commette reati contro di loro è un paese che mostra di avere buoni anticorpi per combattere la cultura dell’indifferenza, della minimizzazione e dell’indolenza. Ma un paese desideroso di affrontare alla radice un tema così importante e delicato dovrebbe avere la forza e il coraggio di guardare alla realtà per quella che è e non per quella che appare. E se si ha il coraggio di passare dall’Italia della percezione a quella della realtà si capirà facilmente che una delle ragioni per cui l’opinione pubblica italiana è straordinariamente sensibile al tema dei femminicidi ha che fare con una caratteristica spesso dimenticata del nostro paese: la capacità di essere un’avanguardia nella lotta agli omicidi contro le donne.

