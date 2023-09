Tra potere politico e tecnocrazia è a rischio la libertà

Storico delle istituzioni politiche presso la Luiss-Guido Carli, Lorenzo Castellani è uno studioso del potere e, in particolare, del rapporto tra potere politico e tecnocrazia. Basti pensare, solo per citare i più recenti, ai suoi volumi Sotto scacco (Liberilibri, 2022) e L’ingranaggio del potere (Liberilibri, 2020). Da questi emerge un quadro cupo, ma realistico, delle dinamiche tecno-democratiche del presente. Appena pubblicato, Il minotauro. Governo e management nella storia del potere (Luiss University Press) non fa che continuare il percorso di ricerca di Castellani, ma con l’enfasi posta sull’excursus storico dello sviluppo del governo dello stato e del management, nonché delle loro pericolose commistioni.

