Gli orsi piacciono per il loro aspetto puccioso, ma sono più pericolosi e violenti dei lupi

L’ecologia e l’ecologismo sono quasi agli opposti. L’ecologia è una disciplina delle scienze naturali; studia le relazioni fra un ambiente e gli esseri che vi vivono. L’ecologismo è quel sentimento per la natura di noi giù in città, dove gli orsi sono paffuti, rivestiti con pelliccetta sintetica e accessoriati con occhioni di vetro. Ecologismo: viste le proteste dell’associazione, l’assessore decide di rinviare l’asfaltatura della strada; la conseguenza è che la strada verrà asfaltata dopo le elezioni. Ecologia: viste le proteste dell’associazione, l’assessore decide di rinviare il programma Pacotom o Pacobace per gestire la convivenza conflittuale con gli orsi; la conseguenza è che, anche se non si fa niente, l’habitat continua a evolvere a modo suo e le cose accadono come non dovrebbero, e Andrea Papi viene sbranato in Trentino da un orso d’importazione (aprile 2023), l’orsa marsicana Amarena viene accoppata a schioppettate in un orto in Abruzzo (agosto 2023) oppure orsi hanno scavallato il passo e sono entrati nel Veronese (La Famosa Invasione degli Orsi in Veneto, settembre 2023).

