La Corte Ue sbanda: giusto difendere i diritti di un bambino, ma non l'utero in affitto

Strasgurgo conanna l'Italia perché non riconosce i figli nati con gestazione per altri. Sostenere i diritti di un bambino è sacrosanto, ma dire che la maternità surrogata sia un diritto umano è tutt’altra cosa

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha stabilito che l’Italia non può negare il riconoscimento di bambini nati con la maternità surrogata, pronunciandosi sul caso di una coppia che aveva usato una donna ucraina per portare a termine la gravidanza. Nel 2019 l’anagrafe di Vicenza si era rifiutata di trascrivere l’atto di nascita ucraino della bambina, in seguito il tribunale e la corte d’appello avevano negato anche il riconoscimento del padre biologico. Oggi, va detto, non sarebbe più possibile, perché la Corte di cassazione, nel 2022, ha stabilito che la trascrizione del padre biologico è obbligatoria e che poi si può chiedere l’adozione per la madre al tribunale dei minori.