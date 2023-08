Un allegro video sul bus ristabilisce la verità sul caso Rubiales

Un nuovo filmato racconta di una gioiosa macchina del bacio, piena di cori gridolini e risate, con Hermoso allegra e spensierata che mostra orgogliosa in primo piano l’immagine del bacio. Come la commedia è divenuta una sciagurata caccia alle streghe

E’ stato diffuso un nuovo video sul caso Rubiales, il dirigente sportivo spagnolo bandito dalla comunità civile per un bacetto cerimoniale entusiasta a Jenni Hermoso, calciatore e donna della Nazionale spagnola, durante i festeggiamenti superpubblici per la vittoria ai Mondiali della loro squadra. Il materiale, girato sul bus che riportava in città calciatori e dirigenti, compreso il reprobo baciatore e molestatore, racconta di una gioiosa macchina del bacio, piena di cori gridolini e risate, con Hermoso allegra e spensierata che mostra orgogliosa in primo piano l’immagine del “beso” o del “pico” sul telefonino, e le compagne che intonano coretti, “beso, beso!”, e tutti a commentare con divertimento il punto culminante della festa, il “besame mucho” come fosse una “ultima vez”.