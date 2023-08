Il settantenne Moretti le sbaglia tutte, ma come si fa senza di lui

Nanni Moretti le sbaglia tutte, a partire dalle inquadrature amatoriali per finire con le fisse ideologiche, ma è molto simpatico, è molto italiano, molto romano di Monteverde. Fa da sempre sermoncini, spesso accattivanti e pieni di humour, e i suoi travestimenti non mentono mai, dal sessantottino al prete, dalla pallavolo alla Vespa: è una figura stabile del nostro panorama leggero, malinconico, moderno e inattuale, del nostro moralismo sì, ma quello meno pretenzioso, alla fine amabile, con una sua delicatezza. Berlusconi non ha bruciato alcunché dopo la caduta, il Caimano era Trump, semmai, e il Papa dimissionario ha psicoanalizzato la chiesa postconciliare, non ha mai avuto bisogno di un terapeuta freudiano. D’Alema non ha fatto che dire cose di sinistra, ciò che il settantenne Nanni gli chiedeva di fare con brio e un tantino di pressante disperazione, quanto ai fatti, si sa come è andata. E per i dirigenti della sinistra, gli ultimi che hanno vinto sono quelli che lui destinò a perdere e alla perdizione da un palco di comizio. Dei prossimi nulla di chiaro si percepisce.

