Dietro le corna, la vera vicenda mediatica dell'estate italiana

In quella che va configurandosi come la vera vicenda mediatica dell’estate italiana, un passo oltre il viaggetto di agnizione ferroviaria di Alain Elkann e di quel suo articolo grossier sulla gioventù che, incredibile, schiamazza e non veste di lino, c’è una domanda che nessuno si è posto e che invece non solo spiega tutto, ma che giustifica anche le prime dichiarazioni fatte dai due protagonisti dopo la diffusione del video in cui lui screditava lei che forse aveva screditato lui davanti a una folla di amici imbarazzati. La domanda è questa: se Cristina Seymandi, invece di essere la figlia pur molto arrembante di una buona famiglia borghese, fosse stata l’erede di una schiatta della Torino collinare del genere frequentato finora da Massimo Segre, questo si sarebbe permesso di denunciarne le presunte infedeltà in pubblico? Se, per intenderci, Seymandi si fosse chiamata Agnelli, o Camerana, o Re Rebaudengo, questo attempato Alfredo Germont si sarebbe permesso di denunciarne nel corso di una festa eventuali scorrettezze sessuali e affettive, “qui testimon vi chiamo”? Chiunque conosce la risposta.

