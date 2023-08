Musk e Zuckerberg sarebbero il più grande spottone per Roma da un pezzo

Due ragazzoni americani, piuttosto cresciutelli e nel frattempo divenuti multimiliardari grazie esclusivamente al loro genio, che per altro ha cambiato buona parte delle nostre vite, ma che per fortuna non hanno perso il gusto dell’irriverenza e del divertimento, hanno deciso di sfidarsi in un’arena alla maniera di antichi duellanti che si incontravano all’alba dietro le mura di un convento per riparare l’onore offeso. O come due adolescenti idioti, come scrive Carlo Calenda, probabilmente irritato a morte dall’idea di dover spartire la sua amata storia romana con questi due parvenu americani. Pensate quel che volete ma non riesco a non sorridere divertito davanti alla bravata di questi due che, mentre mandano razzi nello spazio o progettano nuove diavolerie social, trovano il tempo per divertirsi e farci divertire. Narcisisti? Sicuro. E allora? Prendiamo quindi la cosa dal verso giusto. Lasciamo perdere per un momento, ogni cosa a suo tempo, il regime fiscale mondiale e tutti i vari “il problema è ben altro”, e prepariamo i popcorn. Lo streaming ci permetterà anche, come antichi romani, di mettere il nostro pollice in su o in giù, sapendo che il gesto non comporterà spargimento di sangue.

