Cosa direbbe Charles Péguy dell'oscenità delle carceri italiane? Intervista possibile

I numeri delle ingiuste detenzioni nel nostro paese sono intollerabili. Tornare alle parole dello scrittore che si batté per Dreyfus, la giustizia e la libertà

“La grande inquietudine. Péguy e la città armoniosa” è il titolo della mostra promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro e dalla Fondazione Censis che sarà esposta al Meeting di Rimini di quest’anno (dal 20 al 25 agosto) in occasione del 150° anniversario della nascita dello scrittore francese. Dedicata al tema della società, la mostra (il cui catalogo è pubblicato dalla LEV) è realizzata in sei giganteschi “Cahiers” sporgenti da due lunghe librerie (i “Cahiers de la Quinzaine” di cui Péguy fu editore) curati da Ubaldo Casotto in collaborazione con l’architetto Martina Valcamonica e la disegnatrice Nausicaa Dalla Torre.