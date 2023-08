Gli ipocriti dello sputtanamento. L'inchiesta di Perugia, tra dossieraggio e fango legale

L’indagine aperta dalla procura di Perugia sui presunti dossieraggi illeciti realizzati da un ufficiale della Guardia di Finanza per lungo tempo in servizio alla Direzione nazionale antimafia offre spunti di riflessione interessanti in entrambi gli scenari possibili. Sia nel caso in cui l’indagine dovesse illuminare atti illeciti. Sia nel caso in cui l’indagine dovesse certificare atti perfettamente legali. Nel primo caso, ci troveremmo di fronte a un accesso abusivo a sistemi informatici da parte di un ufficiale della Guardia di Finanza. Nel secondo caso, ci troveremmo invece di fronte alla certificazione di un meccanismo tanto legale quanto perverso: la possibilità cioè di poter avere nel nostro sistema giudiziario delle figure perfettamente legittimate a spiare in modo del tutto discrezionale nelle vite degli altri accumulando con il metodo della pesca a strascico informazioni su informazioni senza doverne dare conto a nessuno.

