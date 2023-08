L'Italia del voyeurismo giudiziario

A Perugia è in corso un’inchiesta con diversi aspetti preoccupanti. Un ufficiale della Guardia di Finanza, che lavorava presso la Direzione nazionale antimafia è indagato per accesso abusivo a sistemi informatici, in quanto avrebbe raccolto numerose informazioni riservate sulle segnalazioni sospette delle banche di personaggi famosi ed esponenti delle istituzioni, spesso diffuse all’esterno. Insomma, si potrebbe trattare di una storia clamorosa di dossieraggio e ricatti, che ha colpito il governo. Tutto infatti nasce da una denuncia del ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo che su Domani era stato pubblicato un articolo che rivelava pagamenti legittimi a suo favore per 1,8 milioni di euro in diversi anni da parte di Leonardo, per le sue attività professionali.

