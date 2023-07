Giocare con il senso di colpa, sul clima, significa ignorare una realtà fatta di successi (anche italiani)

Responsabilità sì, senso di colpa no. Paolo Sottocorona, formidabile meteorologo de La7, due giorni fa, l’avete visto, ha rilasciato al Foglio un’intervista illuminante. Sottocorona dice di non essere un negazionista, cosa che probabilmente penserà Repubblica che con simpatia ha deciso di trasformare tutti coloro che invitano a non fare allarmismo sui temi ambientali in emuli dei No vax. E dice di contestare “il modo impreciso, poco chiaro e iper allarmistico con cui viene presentata una situazione che, fosse davvero quella minacciata, sarebbe certo pericolosa”. Il riferimento di Sottocorona è legato all’annuncio fatto da molti giornali relativo all’arrivo di temperature “infernali”, con una “drammatizzazione”, dice ancora il nostro eroe, “che può portare a una inutile diffusione del panico e a una sorta di autosuggestione presso una certa categoria di persone che per età e abitudine, o perché non è abbastanza smaliziata, tende a fidarsi, come si diceva un tempo, di ‘quello che dice la tv’ o, oggi, il web”.

