Discriminare è sbagliato? Anche no, basta intendersi sul giusto significato

La discriminazione, sia essa di carattere economico, etico o politico, è stata trattata da gran parte della comunità accademica come se non fosse suscettibile di analisi logica, come se la considerazione stessa di punti di vista alternativi fosse in qualche modo sconveniente. La filosofia del “femminismo”, dei “diritti umani”, del “multiculturalismo” e della “correttezza politica” ha permeato a tal punto la discussione intellettuale che le critiche alla visione dominante assumono un’aura di illegittimità fin dall’inizio, ancor prima di ascoltare le argomentazioni a loro favore. Ciò è estremamente spiacevole. Se non altro, On Liberty di John Stuart Mill dovrebbe farci riflettere prima di chiudere la mente a prospettive alternative (come quella descritta in questo libro, Le ragioni della discriminazione edito da Liberilibri).

