Se due uomini denunciano la discriminazione di essere nati senza utero

A New York una coppia gay chiede che l'assicurazione rimborsi i costi di una maternità surrogata. Si rivendica in tribunale "il diritto alla fertilità"

Corey Briskin e Nicholas Maggipinto sono una coppia gay. Sposati nel 2016, con regolamentare annuncio sul New York Times, vivono in un luminoso condominio sul lungomare di Williamsburg, Brooklyn. Recentemente la coppia si è rivolta al tribunale del lavoro di New York chiedendo che l’assicurazione sanitaria di Briskin – è stato assistente del procuratore distrettuale, fra i benefit anche una generosa polizza – rimborsi i costi di una maternità surrogata: 200 mila dollari e più, secondo i conti dall’organizzazione Gay Parents to Be. Spesa fuori dalla loro portata.