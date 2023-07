Co-parenting, l'ultima moda in America è procreare con gli amici ed evitare trappole famigliari

Bambolotti e bambinoni. E’ l’ultimissima riportata dalla Associated Press: si chiama “platonic co-parenting”, ovvero filosofia e bambinismo in burocratese. E’ il mondo nuovo, ma neanche tanto, di “Modamily”, un sito con app e annessi loghi di New York Times, Washington Post, Bbc, Abc News. “A new way to family”, recita la home page in spirito di platonica Politeia. E introduce un universo di potenziali figli perfetti che mette in contatto classici avventori di dating online, donatori (cioè venditori) di ovetti e semini e, non ultimo, aspiranti genitori platonici. L’obiettivo di chi lo clicca è quello di diventare mamme e papà senza formare famiglie tradizionali. Ossia famiglie-pandemonio che producano “turbinii emotivi”.

